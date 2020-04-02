В Китае заработали стальные мини-заводы

По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), по состоянию на 31 марта возобновили работу 48,6% электросталеплавильных предприятий в стране. В конце февраля этот показатель упал до минимальной отметки – 7,6% и только в середине марта преодолел 20%-й уровень.



Как отмечает SMM, заводы возобновляют выпуск благодаря большей доступности металлолома и снижению цен на него. В то же время, на национальном рынке стальной продукции котировки также идут вниз вследствие общих негативных ожиданий, высокого объема складских запасов и пока не восстановившегося спроса со стороны строительной отрасли.



SMM также сообщает, что лишь около 50% вновь открывшихся мини-заводов имеют положительную рентабельность. Большинство из них расположены на юге и юго-западе страны. Более 22,5% терпят убытки но не собираются снижать выпуск, чтобы восстановить свою рыночную долю после полутора-двухмесячных простоев.



Согласно опросу, проведенному SMM, более половины действующих мини-заводов не планируют снова сокращать или останавливать производство безотносительно к своим финансовым показателям. Вследствие этого аналитики издания прогнозируют дальнейший рост уровня загрузки мощностей в электросталеплавильном секторе и понижение котировок на сортовой прокат из-за избыточного предложения.

