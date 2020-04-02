На Киевщине в прошлом году уровень безработицы составил 6%

В 2019 году уровень безработицы рабочей силы составил 6%, или 48,4 тысячи человек. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше - 52,9%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 59,3%.

Об этом KV стало известно из экспресс-выпуска ГУ статистики в Киевской области.

“По результатам исследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в 2019 году составила 772,5 тыс. человек, а в возрасте 15-70 лет – 771,4 тыс. человек”, – говорится в сообщении.

В приведенной таблице отмечается, что в 2018 году уровень безработицы людей трудоспособного возраста составлял 6,4%.

Напомним, что в течение минувшего года при содействии столичной службы занятости получили работу почти 18 тысяч киевлян. Почти полторы тысячи киевлян прошли в прошлом году профобучение по направлению столичной службы занятости, 92,5 тысячи граждан получили профориентационные услуги.

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