Кабмин разрешил ФОПам не вести книгу учета доходов и расходов на время карантина

Кабинет министров разрешил ФОПам не вести книгу учета доходов/расходов во время карантина, если ее ведение должно было начаться после установления карантина.

Такое решение правительство приняло на заседании 1 апреля, сообщает Государственная налоговая служба.

"Одна из ограничительных мер во время карантина - запрет работы предприятий торговли. Из-за невозможности приобретения книги учета доходов правительство приняло решение временно прекратить их использование на период карантина", - говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивают в ГНС, в течение трех месяцев со дня прекращения карантина ФОПы должны подать в контролирующие органы заполненную книгу, включающую доходы/расходы, осуществленные в течение карантина.

Напомним, 25 марта Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности. Обязательным условием является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты.