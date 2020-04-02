Супермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом

Компания уже закупила 12 швейцарских аппаратов ИВЛ.

Супермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом
Фото: business-news.kiev.ua

Сеть супермаркетов "Сільпо" заявила о выделении 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом.

Пресс-служба сети сообщила, что первые 13 млн гривен направлены на покупку 12 швейцарских аппаратов искусственной вентиляции легких HAMILTON. Оборудование установят в больницах Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Остальные деньги по итогам консультаций с Министерством здравоохранения будут направлены в первую очередь на закупку оборудования для больниц и средств защиты медицинского персонала.

"Сільпо" - одна из крупнейших национальных сетей продовольственных супермаркетов Украины. Была основана в 1998 году. По состоянию на февраль 2020 года насчитывает 260 супермаркетов. Входит в торгово-промышленную группу Fozzy Group.

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