Супермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом

Сеть супермаркетов "Сільпо" заявила о выделении 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом.

Пресс-служба сети сообщила, что первые 13 млн гривен направлены на покупку 12 швейцарских аппаратов искусственной вентиляции легких HAMILTON. Оборудование установят в больницах Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Остальные деньги по итогам консультаций с Министерством здравоохранения будут направлены в первую очередь на закупку оборудования для больниц и средств защиты медицинского персонала.

"Сільпо" - одна из крупнейших национальных сетей продовольственных супермаркетов Украины. Была основана в 1998 году. По состоянию на февраль 2020 года насчитывает 260 супермаркетов. Входит в торгово-промышленную группу Fozzy Group.