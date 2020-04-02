Беларусь запретила вывозить из страны гречку, лук и чеснок

Ограничения будут действовать в течение трех месяцев.

?Беларусь запретила вывозить из страны гречку, лук и чеснок
Фото: profi-forex.org

Правительство Беларуси временно запретило вывозить из страны гречку, чеснок и репчатый лук вне зависимости от страны их происхождения.

Об этом сообщается на сайте Совета министров Республики Беларусь.

"Постановлением от 31 марта №185 установлен временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в сообщении.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.

Напомним, несмотря на пандемию коронавируса по всему миру, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать "драконовские" меры.

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