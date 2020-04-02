У скандального дома кумы экс-президента Порошенко на Подоле отобрали право на начало стройработ

Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Киевской горгосадминистрации (КГГА) 31 марта выдал приказ, которым отменил право на начало выполнения строительных работ и регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации на улице Мирной, 2/1. Копия приказа уже была направлена в Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) для исключения соответствующих документов из реестра. Примечательно, что учредителями заказчика строительства – ОК “ЖСК “Зеленый замок” (*) – является сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница нардепа Билозир (в 2007-2008 годах) Марьяна Грабинская. В то же время земля под объектом строительства принадлежит самой Оксане Билозир, которая является кумой 5-го президента Украины Петра Порошенко.

Об этом KV стало известно из сообщения депутата Киевсовета VIII созыва (внефракционный, член депутатской группы “Киевская команда”) Ольги Балицкой.

“Есть новости о скандальном “доме Билозир” – наконец отменено право на начало строительных работ и регистрация декларации о готовности объекта к эксплуатации!” – написала Ольга Балицкая.

Депутат напомнила, что наа улице Мирной, 2/1 незаконно, вопреки функциональному назначению земельного участка строят дом.

“На территориях жилой усадебной застройки сейчас запрещено строительство выше трех этажей, но в доме по улице Мирной, 2/1 по состоянию на март этого года их было уже десять”, – отметила Ольга Балицкая.

Она объяснила, что этажность дома важна не только из-за функционального назначения земли, но и из-за ответственности, которая наступает в результате строительства. Для домов выше 4 этажей класс ответственности составляет СС2, для домов в 4 этажа и ниже – СС1. В зависимости от класса ответственности, различаются документы, которые застройщик должен представить для получения разрешения на строительство и ввод дома в эксплуатацию, и чем выше класс, тем фактически труднее их получить.

“Застройщик Мирной, 2/1 умудрился нарушить одновременно всё – и запрещенные десять этажей построил, и уведомления о начале выполнения строительных работ и декларацию о готовности объекта к эксплуатации зарегистрировал по классу последствий СС1, то есть так, будто этажей четыре. Таким образом, начало строительных работ и ввод объекта строительства в эксплуатацию были осуществлены с грубым нарушением законодательства в сфере градостроительной деятельности. И хотя абсурдность и явная незаконность действий застройщика очевидны, а лишние этажи видно невооруженным глазом, с отменой вышеуказанных документов возникли проблемы, потому что с 18 марта 2020 постановлением Кабмина был остановлен Порядок осуществления государственного архитектурно-строительного контроля”, – отметила депутат.

Также она сообщила, что тем не менее вчера, 31 марта, Киевский ГАСК выдал приказ, которым отменил и право на начало выполнения строительных работ, и регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации на улице Мирной, 2/1. Копия приказа уже была направлена в ГАСИ для исключения соответствующих документов из реестра.

Напомним, в феврале прошлого года KV сообщала, что на Подоле в Киеве по адресу ул. Мирная 2/1 проводится строительство многоэтажки в нарушение закона. Генплан разрешает тут строительство здания до 4 этажей, однако уже построено 6, а планируется – 9. Учредителями заказчика строительства – ОК “ЖСК “Зеленый замок” (*) – является сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница нардепа Билозир (в 2007-2008 годах) Марьяна Грабинская. В то же время земля под объектом строительства принадлежит самой Оксане Билозир, которая является кумой 5-го президента Украины Петра Порошенко.

* ОК “ЖБК “Зелений замок” (Код ЄДРПОУ 41312704)

Фото: Facebook-страница Ольги Балицкой