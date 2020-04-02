ДТЭК выводит в простой несколько шахт и обогатительную фабрику

ДТЭК выводит в простой несколько шахт и обогатительную фабрику

С сегодняшнего дня "ДТЭК Энерго" выводит в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", "Белозерская" и обогатительную фабрику "Октябрьская". Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Увы, это не первоапрельская шутка. Работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок действительно приостановлены. Причина остановки – в импорте роSSийской электроэнергии, которая поступает в нашу страну через Беларусь. Именно он спровоцировал кризис в энергетической отрасли. Плюс теплая зима. В этом году спрос на электроэнергию был в три раза ниже, чем годами ранее. Но правительство не сделало ничего для защиты наших шахтеров и энергетиков", - сказала она.

В.Гриб подчеркнула, что ситуация усугубляется необъяснимой политикой со стороны "Укрэнерго", которое, несмотря на наличие контрактов, систематически и принудительно снижает объем производства ТЭС "ДТЭК Энерго". Соответственно, объем потребляемого угля на станциях снижается вдвое.

Так еще по состоянию на 27 марта на складах скопилось более 1,8 млн. тонн угля. Сегодня они заполнены практически на 100%. Работать дальше "на склад" предприятия не могут просто физически: склады не в состоянии принимать продукцию в дальнейшем.

Приостановка предприятий вынудила руководство "ДТЭК Энерго" вывести часть персонала в простой. При этом за всеми сотрудниками сохраняется оклад. Во время простоя шахтеры будут получать доход в размере тарифной ставки, за ними сохранится трудовой стаж.

"Ситуация объективно критическая. Решить проблему без помощи государства не получится. Нужно прекратить импорт электроэнергии, внести коррективы в политику "Укрэнерго", обеспечить загрузкой украинские электростанции и угольные шахты – они не могут находиться в простое долгое время. А теперь добавился еще спровоцированный пандемией и карантином экономический кризис. Сейчас сложно прогнозировать, когда он закончится, а предприятия вернутся к привычному режиму работы. Делается все возможное для того, чтобы исправить эту ситуацию как можно скорее. Она не выгодна абсолютно никому", - резюмировала В.Гриб.



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