Верланов: объем налоговых поступлений растет, несмотря на замедление экономики

В первом квартале в бюджет поступило на 14,9% больше, чем в прошлом году.

Верланов: объем налоговых поступлений растет, несмотря на замедление экономики
Фото: верланов

В первом квартале этого года в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн. Это на 14,3 млрд грн, или на 14,9% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ГНС.

«Цифры свидетельствуют, что объем налоговых поступлений растет, несмотря на замедление экономики. Мы выводим из тени те сферы и предприятия, которые раньше платили не полностью, уклонялись от уплаты. Чем обеспечиваем равные правила игры и честной конкуренции для тех предпринимателей, которые честно платят налоги. В этом и заключается функция налоговой», - подчеркнул глава налоговой Сергей Верланов.

В налоговой службе отметили, что был зафиксирован рост поступлений по основным бюджетоформирующими платежами по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

- НДС (сальдо) +10,1 млрд грн, или + 63,8%;

- акцизный налог +

2 млрд грн, или + 19,0%;

- налог и сбор на доходы физлиц

4,1 млрд , или + 16,8%;

- налог на прибыль

+4,6 млрд грн, или + 15,8%.

Вместе с тем, как отметили в налоговой, уменьшение поступлений наблюдается по рентной плате (-

5,5 млрд грн, или -48,8%), что связано с двукратным уменьшением цены на природный газ и, как следствие, уменьшением объемов его добычи.

«Также на 0,9 млрд грн, или на 58,1%, сократились по сравнению с 2019 годом поступления от акцизного налога на электроэнергию. Причиной этого стало выведение из базы налогообложения операций по реализации электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников», - говорится в сообщении ГНС.

«Без учета платежей, которые фактически не зависят от эффективности администрирования со стороны Государственной налоговой службы, а является отражением изменения законодательства и макроэкономических факторов (акциз по электроэнергии и рента за добычу полезных ископаемых) индикатив Министерства финансов на I квартал выполнены в полном объеме - 100,2%, или +0,2 млрд грн», - подчеркнули в налоговой.

Стоит отметить, что показатели доходной части закона о государственном бюджете на 2020 год были определены исходя из макропоказателей, которые предсказывали рост экономики, в частности реального ВВП на 3,7%. Однако вследствие мирового кризиса и других неблагоприятных факторов макропрогноз был пересмотрен. По данным Министерства экономики, ожидается падение ВВП Украины на 3,9%.

Напомним, ранее в налоговой службе сообщили, что по состоянию на 23 марта украинцы уже успели подать более 134 000 деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму

20,4 млрд. Это на 42% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
Портовики вставляют палки в колеса украинским рударямПортовики вставляют палки в колеса украинским рударям
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
В США из-за пандемии возник дефицит золотаВ США из-за пандемии возник дефицит золота
Блок рекламы


Похожие новости
ArcelorMittal решила снизить объемы производстваArcelorMittal решила снизить объемы производства
В 2019 году ПФК сократил объем переработки рудыВ 2019 году ПФК сократил объем переработки руды
АрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантинАрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантин
Fortescue намерена сохранить объемы добычи руды несмотря на карантинFortescue намерена сохранить объемы добычи руды несмотря на карантин
Европарламент утвердил срочный план по поддержке экономики ЕС во время коронавирусаЕвропарламент утвердил срочный план по поддержке экономики ЕС во время коронавируса
Металлургия ЕС снижает объемы производстваМеталлургия ЕС снижает объемы производства
Объем розничных продаж топлива из-за карантина может снизиться на 40-50%Объем розничных продаж топлива из-за карантина может снизиться на 40-50%
Производители стали в ЕС сокращают объемы производстваПроизводители стали в ЕС сокращают объемы производства
Минэкономики будет следить за ценами в супермаркетах и наличием продуктовМинэкономики будет следить за ценами в супермаркетах и наличием продуктов
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
Последние новости
Подгружаем последние новости