ArcelorMittal решила снизить объемы производства

ArcelorMittal решила снизить объемы производства

Крупнейшая стальная компания мира ArcelorMittal заявила, что сокращает производство и временно приостанавливает стальные и сырьевые активы из-за кризиса с коронавирусом (Covid-19). Компания также решила отложить общее собрание акционеров, запланированное на 5 мая. Новая дата будет сообщена позже.

В своем обновлении о влиянии COVID-19 компания заявила, что она видит или ожидает значительное снижение промышленной активности на многих из своих действующих географических рынков, что влияет на ее бизнес.

Компания заявила, что сокращает производственные и временные активы сталелитейного и отделочного производства, адаптированные для каждой страны в соответствии с региональным спросом, а также требованиями правительства.

Как сообщается, это не обязательно будет происходить равномерно в активах по всему миру, учитывая эскалацию вируса в разных точках в разных регионах.

Чтобы смягчить влияние более низкого уровня производства, компания предпринимает значительные меры для сохранения денежных средств и снижения затрат в соответствии со снижением уровня производства.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
Портовики вставляют палки в колеса украинским рударямПортовики вставляют палки в колеса украинским рударям
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
В США из-за пандемии возник дефицит золотаВ США из-за пандемии возник дефицит золота
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ заявил, что цены на бензин можно снизить на 3-5 грн/лАМКУ заявил, что цены на бензин можно снизить на 3-5 грн/л
ФРТУ просит снизить портовые сборы в УкраинеФРТУ просит снизить портовые сборы в Украине
Норвегия решила еще больше обрушить цены на нефтьНорвегия решила еще больше обрушить цены на нефть
ArcelorMittal Brazil снижает производство из-за коронавирусаArcelorMittal Brazil снижает производство из-за коронавируса
Болгария решила отложить вступление в еврозону из-за коронавирусаБолгария решила отложить вступление в еврозону из-за коронавируса
“Новая почта” решила бесплатно доставлять помощь больницам, детским домам и военным“Новая почта” решила бесплатно доставлять помощь больницам, детским домам и военным
Fortescue намерена сохранить объемы добычи руды несмотря на карантинFortescue намерена сохранить объемы добычи руды несмотря на карантин
Металлургия ЕС снижает объемы производстваМеталлургия ЕС снижает объемы производства
КГГА разрешила “Киевводоканалу” строить дублирующий канализационный коллектор за 70,8 млн гривенКГГА разрешила “Киевводоканалу” строить дублирующий канализационный коллектор за 70,8 млн гривен
Итальянские сталеплавильщики против остановки производстваИтальянские сталеплавильщики против остановки производства
Последние новости
Подгружаем последние новости