В Киеве работа продуктовых рынков остается под запретом - Кличко

В Киеве работа продуктовых рынков остается под запретом - Кличко

Несмотря на намерения Министерства здравоохранения разрешить местным властям открыть продуктовые рынки, Киев пока этого не делать будет. Рынки откроют только после улучшения эпидемиологической ситуации в столице.

Об этом KV стало известно из видеообращения мэра столицы Виталия Кличко.

“Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу: Киев пока рынков не открывать не будет! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Нехватки продуктов сегодня нет”, – сказал Виталий Кличко.

Он напомнил, что распространение коронавируса в Китае началось именно с одного из местных рынков.

Напомним, что большинство киевлян, у которых диагноз COVID-19 подтвердился за минувшие сутки, заразились внутри страны. Уже 132 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки количество больных киевлян увеличилось на 25 человек.

Фото: KV


Ольга Марийко, КиевВласть

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