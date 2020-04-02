В Киеве запретили строительство "дома Билозир" на Подоле

Здание начали возводить, вопреки функциональному назначению земучастка.

В Киеве запретили строительство "дома Билозир" на Подоле
Фото: facebook.com/balytska.olga

В Киеве отменено право на начало строительных работ на земельном участке, который в 2004 году был выделен певице, экс-нардепу Оксане Билозир.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Ольга Балицкая в фейсбуке.

"Есть новости о скандальном «дом Билозир» - наконец отменено право на начало строительных работ и регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации!", - написала она.

Балицкая напомнила, что дом начали возводить, вопреки функциональному назначению земучастка. Здесь разрешено строительство зданий, которые не выше трех этажей.

По словам Балицкой, застройщик нарушил запрет, когда начал возводить 10-этажку указав класс ответственности СС1, предназначенной для объектов для домов в четыре этажа и ниже. Таким образом, как отмечает депутат, строительные работы и ввод объекта в эксплуатацию были осуществлены с грубым нарушением законодательства.

"В конце концов, 31 марта, Киевский ГАСК выдал приказ, которым отменил право на начало выполнения строительных работ, и регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации на улице Мирной, 2/1", - добавила Балицкая.

Напомним, строительство получило название "дом Билозир" потому, что участок принадлежит Оксане Билозир. Она получила участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в 2004 году для строительства жилого дома. В октябре 2016 года Билозир по договору передала ее под застройку.

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