Стоимость электроэнергии в Украине в два раза выше, чем в Европе

Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в Украине в два раза выше, чем у наших восточноевропейских соседей. Об этом свидетельствуют данные ГП " Оператор рынка " на 1 апреля текущего года.



В частности базовая стоимость электроэнергии для украинских промпотребителей составляет 51.01 евро/МВт.час, для польских – 30.23 евро/МВт.час, румынских – 25.69 евро/МВт.час, венгерских – 25.78 евро/МВт.час, словацких – 24.1 евро/МВт.час.



При этом дневная стоимость электроэнергии в Украине 58.85 евро/МВт.час, в то время как в Польше – 31.7 евро/МВт.час, Румынии и Венгрии – по 26.81 евро/МВт.час, Словакии – 24.35 евро/МВт.час.



Ночью электроэнергия для отечественных промпотребителей обходится в 43.16 евро/МВт.час. При этом в Польше промышленники платят 27.98 евро/МВт.час, в Румынии – 24.57 евро/МВт.час, в Венгрии – 24.74 евро/МВт.час, Словакии – 23,84 евро/МВт.час.



Как сообщалось, 12 марта гендиректор Южного машиностроительного завода Сергей Войт рассказал о том, что с июля прошлого года после введения рынка электроэнергии в Украине стоимость электроэнергии для предприятия повысилась на 44%. Он также сообщил, что в прошлом году предприятие сократило потребление электроэнергии в киловаттах на 24 %, но из-за роста цен смогло сэкономить всего 10 % в денежном выражении.

