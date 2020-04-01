Синютка: бюджет недополучил 60 миллиардов гривен в первом квартале

По мнению депутата, сотрудничество с Международным валютным фондом действительно является одной из базовых вещей.

В первом квартале 2020 государственный бюджет недополучил 60 миллиардов гривен. Об этом сообщил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Олег Синютка в эфире телеканала «Прямой».

«Мы прекрасно понимаем, что сегодняшняя власть привела экономику к кризиса, если не говорить - к катастрофе. И это началось не на этой неделе, не на прошлой, а уже на протяжении полугода. Снижен рост промышленного производства, падение валового внутреннего продукта», - сказал Олег Синютка.

«Я думаю, что более точные цифры мы увидим уже завтра-послезавтра, но наверное первый квартал сегодняшняя власть закончит с результатом минус 60 млрд гривен недопоступлений в государственный бюджет. И это катастрофа», - отметил народный депутат. Власть слабая, это понятно, но государство и люди, которые живут в государстве, точно ничем не провинились. И надо спасать экономику, социально поддерживать людей и спасать государство», - убежден Синютка.

«Тем более, что и к коронавирусу, который не пришел неожиданно, в течение трех месяцев власть так и не смогла подготовиться, чтобы обеспечить маски, обеспечить одеждой врачей, технически оснастить наши больницы. Единственное, что сумели представители власти, так это распродавать наши запасы и украинские маски находят в Испании », - подчеркнул он.

«В этой ситуации «Европейская Солидарность» четко предложила те вещи, которые спасут нашу страну. И сотрудничество с Международным валютным фондом действительно является одной из таких базовых вещей том, что нам нужны долгосрочные дешевые ресурсы, а также мы должны дать сигнал международным финансовым учреждениям, мы работаем», - сказал он.

Народный депутат убежден, что те законы, которые были приняты в парламенте, смогут улучшить ситуацию. Это касается и проголосованного закона о рынке земли.