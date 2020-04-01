США могут предоставить компаниям хранилища Стратегического резерва для хранения нефти

США могут предоставить компаниям хранилища Стратегического резерва для хранения нефти

Администрация Дональда Трампа планирует сдать в аренду энергетическим компаниям пространство для хранения нефти в Стратегическом нефтяном резерве страны после того, как из-за отсутствия финансирования была отменена инициатива купить миллионы баррелей для экстренных запасов, согласно двум источникам, проинформированным о ситуации.

Новый план может помочь Соединенным Штатам справиться с проблемой растущего профицита сырья, из-за которого коммерческие хранилища могут оказаться переполнены, что отправит мировые цены на нефть в еще более крутое пике в условиях падающего спроса в связи с пандемией коронавируса. Об этом плане может быть объявлено уже сегодня, сообщили источники.

План представляет собой смену курса относительно первоначальной схемы, согласно которой Министерство энергетики закупало бы нефть у американских производителей за счет федеральных средств.

Однако Конгресс не одобрил выделение средств на покупку, вынудив ведомство на прошлой неделе отменить предложение.

Пересмотренный план поможет трейдерам и другим участникам рынка, которые пытаются справиться со стремительным падением цен на нефть, - они смогут хранить сырье для продажи позднее, после завершения кризиса.

Стратегический нефтяной резерв США имеет свободные мощности на 77 млн баррелей - это чуть меньше, чем страна использует за четыре дня. В настоящее время в нем находится около 635 млн баррелей нефти в соляных кавернах на побережье Техаса и Луизианы.

МинПром по материалам Рейтер

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
Портовики вставляют палки в колеса украинским рударямПортовики вставляют палки в колеса украинским рударям
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Блок рекламы


Похожие новости
США могут ввести отсрочку на взимание импортных пошлинСША могут ввести отсрочку на взимание импортных пошлин
Министры энергетики РоSSии и США будут искать компромисс с производителями нефтиМинистры энергетики РоSSии и США будут искать компромисс с производителями нефти
Поставки роSSийской нефти в Беларусь откладываютсяПоставки роSSийской нефти в Беларусь откладываются
Саудовская Аравия и далее намерена наращивать добычу нефтиСаудовская Аравия и далее намерена наращивать добычу нефти
В Киеве отопление могут отключить уже в конце этой недели, - КличкоВ Киеве отопление могут отключить уже в конце этой недели, - Кличко
Замминистра энергетики РФ назвал справедливую цену нефтиЗамминистра энергетики РФ назвал справедливую цену нефти
Shell и другие компании сократят закупки нефти в апреле из-за недостатка спросаShell и другие компании сократят закупки нефти в апреле из-за недостатка спроса
ЕИБ планирует предоставить Украине 40 млн евро займаЕИБ планирует предоставить Украине 40 млн евро займа
Уголь впервые за 100 лет стоит дороже нефтиУголь впервые за 100 лет стоит дороже нефти
Германия планирует направить 500 млрд евро компаниям, пострадавшим от пандемииГермания планирует направить 500 млрд евро компаниям, пострадавшим от пандемии
Последние новости
Подгружаем последние новости