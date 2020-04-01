Нацбанк снова начал скупать валюту

31 марта Нацбанк купил $64 млн на межбанке.

Нацбанк снова начал скупать валюту

31 марта Нацбанк купил $64 млн на межбанке. Об этом говорится в сообщении регулятора в фейсбуке.

НБУ о ситуации на рынке

«Позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, вероятно, ободрят валютный рынок. 31 марта предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна укреплялась. По итогам торгов котировки сместились в сторону отметки 27,6 грн/$», — сообщили в НБУ.

Впервые с начала пандемии COVID-19 интервенции НБУ по итогам дня были положительными.

«Таким образом впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса наши интервенции на валютном рынке были положительными. Мы пополнили международные резервы Украины, впрочем, как и всегда, не противодействовали рыночным трендам. Национальный банк остается верным своей Стратегии и не фиксирует курс гривны на определенном уровне. Мы лишь сглаживаем чрезмерные курсовые колебания как в одну, так и в другую сторону», — напомнили в НБУ.

Сколько купил валюты регулятор

За первые четыре недели марта НБУ купил $200 млн, а продал — $2,454 млрд.

Отрицательное сальдо операций составило $2,254 млрд, по итогам марта — $2,2 млрд.

Ранее сообщалось

30 марта Национальный банк провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. Банкам было предложено $180 млн.

Как НБУ поддерживает гривну

Национальный банк в период с 10 по 23 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке $ 2 069,6 млн евро для удержания курса гривны.

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