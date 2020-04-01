США могут ввести отсрочку на взимание импортных пошлин

США могут ввести отсрочку на взимание импортных пошлин

Власти США разработали схему отсрочки на 90 дней взимания пошлин на импорт ряда товаров. Меру поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса COVID-19 одобрил президент Дональд Трамп, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что в перечень не смогут попасть продукция из Китая, сталь и алюминий.

Указ о временной приостановке пошлин может быть опубликован на этой неделе. Благодаря ему Минфин США сможет поручить таможне не взимать пошлины с определенных товаров в течение трех месяцев. Однако это не коснется пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Например, на ввоз товаров из Китая.

В перечень товаров, которые не будут облагаться пошлинами, например, попали одежда и обувь, а также легкие грузовые автомобили.

США находится на первом месте по числу заражений коронавирусом. Число заразившихся превышает 188,5 тыс. Зарегистрировано более 4 тыс. смертей — это больше, чем в Китае, но меньше, чем в Италии (12,4 тыс.) и Испании (8,5 тыс.).



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