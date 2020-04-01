Министры энергетики РоSSии и США будут искать компромисс с производителями нефти

Министр энергетики США Дэн Бруйетт и его роSSийский коллега Александр Новак договорились в развитие телефонной беседы президентов двух стран от 30 марта продолжать решать ситуацию с участием основных мировых производителей на нефтяном рынке, сообщило Минэнерго США.



"Министры Бруйетт и Новак обсудили ситуацию с ценами на рынке энергетики, и пришли к соглашению о продолжении диалога между крупнейшими мировыми производителями и потребителями, включая страны "большой двадцатки", в целях преодоления беспрецедентного периода сложностей в мировой экономике", - говорится в сообщении ведомства.



США , РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой с обвалом нефтяных цен, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.



"Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (...) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать", - сказал Д.Трамп на брифинге в Белом доме.