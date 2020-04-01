Vedanta Zinc International закроет цинковый рудник в Африке

Vedanta Zinc International закроет цинковый рудник в Африке

Индийская компания Vedanta Zinc International, входящая в группу Vedanta Resources, к концу апреля переведет в режим консервации цинковый рудник Skorpion в Намибии и расположенный при нем рафинировочный завод.

Это решение не связано с эпидемией коронавируса. В последние месяцы на руднике произошло несколько крупных обрушений породы, сильно затруднивших добычу руды. Компания намерена взять паузу, чтобы найти возможное решение проблемы.

В 2018 г. на Skorpion Zinc было произведено около 90 тыс. т рафинированного цинка. План на текущий год составлял около 130 млн. т.

По прогнозу компании Fitch Solutions, в ближайшие десять лет мировое производство цинка в концентрате будет увеличиваться, в среднем, на 1,9% в год и возрастет от 13,2 млн т в 2019 г. до 15,7 млн т в 2028 г.

При этом добыча цинка стабилизируется в Китае, где в 2028 г. будет получено около 4,4 млн т металла против 4,3 млн т в 2019 г. В Австралии и Перу темпы роста составят соответственно 3,4 и 2,6% в год, так что к 2028 г. эти страны выйдут на отметки 1,3 млн и 2,05 млн т в год. Но быстрее всего будет увеличиваться добыча и в Индии: от 0,88 млн т в 2019 г. до 1,4 млн т в 2028 г.

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