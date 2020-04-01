Xerox оставляет попытки поглотить HP Inc из-за кризиса

Когда в прессу просочились сообщения о том, что для Xerox слияние с HP Inc. является одной из немногих стратегий развития бизнеса, настойчивость в достижении этой цели перестала требовать объяснений. И всё же, под натиском коронавируса и экономического кризиса инициатор сделки объявил о своей полной капитуляции.

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В последний день первого календарного квартала корпорация Xerox распространила сообщение, согласно которому «глобальный кризис в сфере здравоохранения» и его макроэкономические последствия создали условия, в которых преследовать цель поглощения HP Inc. для Xerox становится всё сложнее. Последняя из компаний отзывает своё предложение по прямому выкупу акций HP Inc., а также не будет номинировать свой состав совета директоров.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 упоминается в качестве главного фактора, повлиявшего на решение Xerox, поскольку компания считает здоровье и жизнь сотрудников, клиентов, акционеров и партнёров высшей ценностью. Самое интересное, что в долгосрочной перспективе Xerox по-прежнему видит стратегические и финансовые выгоды от объединения с HP Inc. Она осуждает действия нынешнего руководства компании, которое препятствовало реализации выгодных для своих акционеров решений, как отмечается в заявлении. Xerox благодарит за поддержку акционеров обеих компаний, потенциальных кандидатов в члены совета директоров, а также банковские организации, выступившие с инициативой поддержки этой сделки.

HP Inc. в своём ответном слове ограничилась выражением готовности и дальше действовать в интересах своих акционеров, заявила о наличии у компании прочных рыночных позиций и денежных средств, позволяющих пережить эти непростые для всех времена. От изучения стратегических вариантов в будущем компания не зарекается.



