Курс валют в Киеве: 1 апреля 2020 года

Курс валют в Киеве: 1 апреля 2020 года

Сегодня, 1 апреля 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,63 гривен/доллар. 

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,50 гривен за доллар, продажи – 28,10 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,80 гривен/доллар, продажа – 27,95 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 30,00 гривен за евро, продажи – 30,80 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 30,15 гривен/евро, продажа – 30,50 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,05 гривен за 10 рублей, продажи – 3,60 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,40 гривен за 10 рублей, продажа – 3,49 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua

Фото: fdlx.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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