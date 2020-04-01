Китайские металлурги ожидают сокращения экспорта стали

По данным китайского Профессионального комитета по стальной логистике CFLP Steel Logistics Professional Committee (CSLPC), по итогам марта 2020 г. значение Purchasing Managers’ Index (PMI) увеличилось на 5,6 пункта по сравнению с рекордно низким февральским показателем и достигло 42,2 пункта.



Как отмечает CSLPC, в прошедшем месяце обстановка на национальном рынке стали существенно улучшилась. Спрос восстановился благодаря возвращению в строй промышленных предприятий, складские запасы проката немного уменьшились, а цены возросли.



Правда, значение при этом остается существенно ниже рубежа 50 пунктов, отделяющего ожидаемый рост от спада. По мнению участников опроса, представляющих ведущие металлургические и металлотрейдерские компании, значение субиндекса новых внутренних заказов возросло только на 5,8 пунктов по сравнению с февралем до 38,5 пунктов.



Ожидания в отношении экспорта продолжили ухудшаться. Значение соответствующего субиндекса снизилось на 15,2 пункта, до 27,3 пункта. Спрос на китайские товары падает вследствие углубляющегося экономического кризиса в западных странах. По прогнозу CSLPC, в 2020 г. производство стали в Китае будет примерно соответствовать прошлогоднему уровню, а вот экспорт существенно сократится.



В то же время значение индекса PMI для китайской промышленности в целом по итогам марта превысило границу 50 пунктов. Оно составило 52 пункта, что на 16,3 пункта больше, чем в феврале.

