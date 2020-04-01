В “Киевоблгазе” рассказали, как оплатить за газ и передать показания, не выходя из дома

В &ldquo;Киевоблгазе&rdquo; рассказали, как оплатить за газ и передать показания, не выходя из дома

Во время карантина, чтобы не рисковать здоровьем, потребители природного газа могут передавать показания счетчика и платить за газ удаленно онлайн или с мобильных устройств.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы “Киевоблгаза”. 

Так, передать показания и оплатить за газ можно одним из четырех удобных способов. 

Первый – зарегистрировать в личном кабинете на сайте 104.ua через ваш компьютер, ноутбук или мобильный телефон. Подробную инструкцию можно посмотреть по ссылке. Также во время карантина была разработана быстрая экспресс-регистрация в онлайн-сервисе 104.ua, для потребителей, которые пользуются смартфонами. Для быстрой регистрации нужно позвонить на номер: 044 46 36 104 и назвать свой лицевой счет. После этого Личный кабинет будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа будет отправлено на ваш мобильный телефон, а в поле “логин” необходимо будет ввести ваш мобильный номер.

Второй способ оплаты и передачи показаний подойдет для потребителей с мобильными телефонами на базе Android. Для вас разработано мобильное приложение 104Mobile. Все возможности приложения и инструкцию по скачиванию можно найти по ссылке.

Для владельцев iPhone разработано мобильное приложение 104Mobile Light. С его помощью можно быстро и удобно оплатить за газ и передать показания счетчика. Найти инструкцию по скачиваю вы можете по ссылке.

Если вы пользуетесь мессенджером Viber, то для вас разработан чат-бот “7104ua”. Он позволяет передавать показания счетчика и оплачивать потребленный природный газ онлайн. С его помощью вы получите доступ к данным лицевого счета – текущему состоянию расчетов за газ, истории оплат и показаний счетчиков. Ссылка на пошаговую инструкцию.

Напомним, как ранее писала KV, предприятие “Киевоблгаз” обеспечило своих сотрудников средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой на период карантина. Сотрудники газовой службы будут выезжать на вызовы жителей исключительно в экипировке. 

Фото из открытых источников.


Вероника Злацкая, КиевВласть

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