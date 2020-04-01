В “Киевоблгазе” рассказали, как оплатить за газ и передать показания, не выходя из дома
Во время карантина, чтобы не рисковать здоровьем, потребители природного газа могут передавать показания счетчика и платить за газ удаленно онлайн или с мобильных устройств.
Об этом
Так, передать показания и оплатить за газ можно одним из четырех удобных способов.
Первый – зарегистрировать в личном кабинете на сайте
Второй способ оплаты и передачи показаний подойдет для потребителей с мобильными телефонами на базе Android. Для вас разработано мобильное приложение 104Mobile. Все возможности приложения и инструкцию по скачиванию можно найти по
Для владельцев iPhone разработано мобильное приложение 104Mobile Light. С его помощью можно быстро и удобно оплатить за газ и передать показания счетчика. Найти инструкцию по скачиваю вы можете по
Если вы пользуетесь мессенджером Viber, то для вас разработан чат-бот “7104ua”. Он позволяет передавать показания счетчика и оплачивать потребленный природный газ онлайн. С его помощью вы получите доступ к данным лицевого счета – текущему состоянию расчетов за газ, истории оплат и показаний счетчиков.
Напомним, как ранее писала
Фото из открытых источников.