Мексика начала расследовать импорт г/к проката из РоSSии и Украины

26 марта 2020 года министерство экономики Мексики объявило о начале четвертого антидемпингового расследования в отношении горячекатаных листов, импортируемых из РоSSии и Украины, и борсодержащих горячекатаных листов, импортируемых из РоSSии.



Период расследования демпинга был с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, а период расследования ущерба - с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года.



Таможенные коды для расследуемых видов продукции следующие: 7208.10.99, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.38.01, 7208.39.01, 7225.30.04, 7225.30.05, 7225.40.03 и 7225.40.04. В ходе расследования действующие антидемпинговые меры оставались в силе.

