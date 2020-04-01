Мексика начала расследовать импорт г/к проката из РоSSии и Украины

Мексика начала расследовать импорт г/к проката из России и Украины

26 марта 2020 года министерство экономики Мексики объявило о начале четвертого антидемпингового расследования в отношении горячекатаных листов, импортируемых из РоSSии и Украины, и борсодержащих горячекатаных листов, импортируемых из РоSSии.

Период расследования демпинга был с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, а период расследования ущерба - с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года.

Таможенные коды для расследуемых видов продукции следующие: 7208.10.99, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.38.01, 7208.39.01, 7225.30.04, 7225.30.05, 7225.40.03 и 7225.40.04. В ходе расследования действующие антидемпинговые меры оставались в силе.



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