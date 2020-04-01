С начала года через Prozorro купили 385 аппаратов ИВЛ

Больше всего - в Днепропетровской и Киевского областях.

Государственные структуры с начала 2020 года через систему Prozorro закупили 385 аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму в свыше 286 млн грн.

Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков проекта по контролю публичных закупок Dozorro.

Больше всего аппаратов ИВЛ приобрели в Днепропетровской (79), Киевской (71), Херсонской (33) и Львовской (31) областях.

ИВЛ бывают разных типов и стоят от 25 тыс. гривен до почти 1 млн гривен. Самые дешевые - те, которыми оборудуют машины скорой помощи. Самые дорогие - стационарные аппараты с интеллектуальным управлением.

В пресс-службе "Прозорро" отметили, что это не все закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц. Часть аппаратов ИВЛ сейчас покупают частные деньги и передают в больнице по всем регионам Украины. В Украине нет собственного производства ИВЛ, поэтому все их доставляют из-за рубежа.

По сегодняшней информации Министерства здравоохранения Украины, в 240 больницах, где могут принимать пациентов с коронавирусом, есть 1882 аппарата искусственной вентиляции легких. Неделю назад в Минздраве говорили, что в целом в стране есть около 4000 аппаратов ИВЛ, но с тех пор их количество могло увеличиться.

Аппараты искусственной вентиляции легких играют важную роль в спасении пациентов с тяжелой формой заболевания - в таком случае их подключают к аппаратам ИВЛ для обеспечения достаточного поступления кислорода.