НБУ почти на 4,5 млн грн оштрафовал три киевских банка за нарушение финмониторинга

Национальный банк в марте 2020 года по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, оштрафовал три киевских банка на общую сумму 4,4 млн гривен.

Согласно данным пресс-центра НБУ, РВС Банк оштрафован на 3 млн грн, банк "Украинский капитал" - на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк (все - Киев) - на 600 тыс. грн, передает Интерфакс-Украина.

Уточняется, что РВС Банк был оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их осуществления.

Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые осуществляли циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительную инвестиционную прибыль, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, - инвестиционный ущерб.

В свою очередь, банк "Украинский капитал" и государственный Укрэксимбанк регулятор оштрафовал за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.

В результате соответствующих проверок регулятор также направил в ПроКредит Банк (Киев) письменное предупреждение из-за необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал третье место (202,91 млрд грн), ПроКредитБанк - 15-е место (24,322 млрд грн), РВС Банк - 51-е место (1,397 млрд грн) и банк "Украинский капитал" - 60-е место (1,081 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.