ФРТУ просит снизить портовые сборы в Украине

Федерация работодателей транспорта Украины просит приблизить портовые сборы в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного COVID-19.



Об этом говорится в обращении Федерации к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю, министру инфраструктуры В.Криклию, первому замминистра инфраструктуры Д.Абрамовичу.



В ФРТУ отмечают, что эпидемия коронавируса может иметь долгосрочные последствия для украинской экономики и привести к существенному сокращению экспорта и значительному снижению ВВП . "В таких условиях существенным фактором, который может повлиять на удержание экспортного потенциала и обеспечения конкурентоспособности отечественных предприятий, является снижение ставок портовых сборов, что позволит значительно уменьшить нагрузку на украинских производителей-экспортеров и предоставит им возможность предлагать свою продукцию на международных рынках зпо "проходными" ценам", - отмечают в ФРТУ.



В обращении также говорится, что на сегодняшний день не существует ни экономического обоснования размера ставок портовых сборов, ни конкретно установленного перечня услуг, которые оплачиваются в составе портовых сборов. Стоимость судозахода в украинских портах по сравнению с зарубежными портами выше на 100% - 450%. Дополнительное бремя, которая ложится на экспортоориентированные отрасли, составляет около 2,3 млрд грн в год.



"К сожалению, неоднократные обращения представителей субъектов хозяйствования, относительно обоснованности уровня ставок, так и не нашли отклика у руководства Администрации морских портов Украины", - говорят в Федерации.



Там обращают внимание, что в развитых экономиках четко прослеживается тренд к уменьшению и упрощения сборов и предоставление максимально комфортных условий для осуществления операционной деятельности. Так, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса СOVID-19, порт Гамбург ввел мораторий на взыскание платежей за аренду земли и помещений за три месяца (апрель, май и июнь), и на трехмесячный срок ввел мораторий на уплату портовых сборов для морских перевозчиков и перевозчиков внутренними водным путям.



ФРТУ просит правительство подготовить предложение по снижению портовых сборов в размере как минимум 20% с 1 мая 2020 года, что позволит приблизить портовые сборы в Украине до уровня сопоставимых портов мира.

