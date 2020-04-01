НБУ направит в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли

НБУ направит в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли

Совет Национального банка утвердил прибыль регулятора за 2019 год в размере 42,7 млрд грн для перечисления в госбюджет. Об этом сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Как сообщается, совет НБУ утвердил распределение прибыли в размере 43,3 млрд грн по следующим направлениям:

- формирование общих резервов собственного капитала Национального банка Украины - 580,8 млн грн;
- обязательства НБУ перед Государственным бюджетом Украины за 2019 год - 42,7 млрд грн.

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