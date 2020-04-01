НБУ направит в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли

Совет Национального банка утвердил прибыль регулятора за 2019 год в размере 42,7 млрд грн для перечисления в госбюджет. Об этом сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.



Как сообщается, совет НБУ утвердил распределение прибыли в размере 43,3 млрд грн по следующим направлениям:



- формирование общих резервов собственного капитала Национального банка Украины - 580,8 млн грн;

- обязательства НБУ перед Государственным бюджетом Украины за 2019 год - 42,7 млрд грн.