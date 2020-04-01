В Украине открыли рынок земли: как продать свой пай

В ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада Украины проголосовала за открытие рынка земли. Соответствующий закон поддержали 259 народных депутатов.

За открытие рынка земли проголосовали депутаты от партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос", нардепы группы "Довіра" и часть внефракционных нардепов. "Батькивщина" и ОПЗЖ не дали за законопроект ни одного голоса.

Следует отметить, что продажа земли в Украине станет возможной только с 1 июля 2021 года. Тогда каждый украинец будет иметь право получить до двух гектаров земли, а со вступлением в силу внедренной реформы полученный пай можно будет продать.

Закон предусматривает такую собственность для каждого украинца:

до 2 га земли для ведения сельского хозяйства;

до 0,12 га для ведения садоводства;

не более 0,25 га для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (в селах) или до 0,15 га под эти цели в поселках и до 0,10 га — в городах;

до 0,10 гектара под строительство дачи;

до 0,01 га земли — для гаража.

Для получения своего пая земли украинцам нужно обратиться к местной власти с пакетом документов:

графические материалы, где будет указано ориентировочное место расположения желаемого участка;

если участок находится в пользовании других лиц, — согласование землепользователя;

если участок необходим вам для ведения сельского хозяйства, нужны документы, которые подтвердят ваш опыт работы в соответствующей сфере или документы об образовании в аграрном учебном заведении;

ксерокопия паспорта и идентификационный код.

Напомним, также во время одного из вчерашних внеочередных заседаний Верховная Рада проголосовала за отставку глав МОЗ и Минфина.