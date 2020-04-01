Норвегия решила еще больше обрушить цены на нефть

Норвегия приготовилась нанести мощный удар по ценам на нефть, заполнив рынок сырьем с гигантского месторождения Йохан Свердруп в Северном море в условиях уже существующего переизбытка предложения. Об этом пишет Oilexp со ссылкой на Bloomberg.



Компания Equinor начала добычу сырья на месторождении в ноябре 2019 г. и к декабрю вышла на 350 тыс. барр./сут. (б/с) Ожидалось, что летом 2020 г. месторождение будет приносить 440 тыс. б/с, а после 2022 года — 660 тыс. б/с. Однако в понедельник, 30 марта, стало известно, что Equinor уже в начале мая 2020 г. выйдет на уровень в 470 тыс. б/с — то есть на 30 тыс. барр. больше запланированного уровня.



Увеличение предложения осложнит ситуацию на рынке нефти. Как писал ранее Bloomberg, обычно мировое потребление сырья держится на уровне 100 млн б/с. Однако на фоне нефтяного кризиса оно сократилось примерно на 25%, считают аналитики. Таким образом, на рынке уже образовалось избыточное предложение в виде 25 млн б/с.



При этом владельцы норвежского месторождения, вероятно, продолжат на нем активную добычу. На фоне нового мирового экономического кризиса и падения рынков Йохан Свердруп становится для Equinor и других компаний хорошим источником дохода из-за низкой себестоимости добычи. Как поясняет агентство, хотя баррель эталонной нефти марки Brent опустился до уровня ниже 23 долл., что является минимумом с ноября 2002 г., месторождение Йохан Свердруп способно приносить прибыль при цене на сырье ниже 20 долл./барр.

