Правоохранители открыли 30 производств за мошенничество на продаже антисептиков и масок

Один из "продавцов" несуществующих товаров - отбывающий наказание в колонии заключенный.

Правоохранители открыли 30 производств за мошенничество на продаже антисептиков и масок
Фото: cyberpolice.gov.ua

В Украине от начала карантина правоохранители обнаружили 228 фактов размещения на информационных ресурсах фейковой информации о пандемии коронавируса. Идентифицированы 116 человек, которые ее распространяли, сообщили в пресс-службе киберполиции.

Помимо этого, открыто 30 уголовных производств за мошенничество при продаже средств индивидуальной защиты.

"В частности, сотрудники киберполиции в Запорожской области совместно со следователями полиции Мелитополя установили 27-летнего мужчину, который "продавал" несуществующий товар. Мужчина уже ранее судим и сейчас отбывает наказание в исправительной колонии", - говорится в сообщении.

Установлено, что он в соцсетях размещал объявления о продаже медицинских масок и антисептиков. Известно о почти 70 потерпевших от его действий, решается вопрос об объявлении ему подозрения.

В Киеве установили человека, который на сайтах объявлений продавал медицинские маски сомнительного качества, без сертификатов соответствия и документов о месте их изготовления. Изъято почти 8000 масок.

В Днепре 34-летний мужчина организовал производство дезинфицирующих средств и продавал его на сайтах объявлений. Изъято 500 единиц самодельного вещества.

По этим фактам начато уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Помимо этого, в Черновицкой области к административной ответственности привлекли продавца масок, который не имел разрешения на торговлю.

В Киеве разоблачили местного жителя, который при помощи канала в мессенджере продавал якобы антисептики по цене 280 грн за литр. Он реализовывал опасный продукт без регистрации. 500 литров "антисептика" изъяли.

В Тернопольской области к административной ответственности привлекли продавца масок, который не имеет разрешения на предпринимательскую деятельность.

Напомним, ранее Киберполиция предупредила, что в связи с эпидемической ситуацией в Украине активизировались мошенники, которые разрабатывают схемы выманивания у людей денег на продаже средств индивидуальной защиты.

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