Прокуратура Киевщины пытается вернуть государству земли водного фонда на 100 млн гривен

Прокуратурой Киевской области обратилась в Обуховский райсуд с иском о возвращении в собственность государства из чужого незаконного владения земельного участка площадью 8 га. Рыночная стоимость земли в административных границах Козинского поссовета Обуховского района превышает 100 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

“В 2009 году, вопреки требованиям земельного и водного законодательства, распоряжением Обуховской районной государственной администрации в собственность ряда граждан бесплатно переданы земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства за счет прибрежной защитной полосы Каневского водохранилища реки Днепр”, – сказано в сообщении.

Позже граждане в один день передали землю в пользу третьего лица, и впоследствии участки были объединены на основании незаконного, по мнению правоохранителей, распоряжения Обуховской РГА.

Уточняется, что в настоящее время все незаконно отведенных земель оказались в собственности одного общества с ограниченной ответственностью.

Напомним, сотрудники Нацполиции расследуют уголовное производство по факту мошеннических действий группы чиновников РГА Киевщины и должностных лиц ряда горсоветов Киевской области. По мнению правоохранителей, преступным образом было присвоено 150 га государственных земель в Киевской и Полтавской областях.

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