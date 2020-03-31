Райффайзен Банк Аваль вводит кредитные каникулы для бизнеса
Райффайзен Банк Аваль объявил о начале широкой программы реструктуризации кредитов для клиентов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Для кого предусмотрены кредитные каникулы
«Кредитные каникулы будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса по самому популярному в банке кредитному продукту „Развитие“, направленному на поддержку и развитие украинского бизнеса.
Кредитные каникулы вводятся для тех категорий бизнеса, которые пострадали из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом», — говорится в сообщении.
Льготный период для заемщиков будет действовать в течение трех месяцев.
«Мы, как и ранее, имеем приоритет широчайшую поддержку малого и среднего бизнеса и стараемся быть для них мостиком между сегодняшним кризисом и будущим развитием», — заявил председатель правления банка Александр Писарук.
Кредитные каникулы: что это и как будет действовать
Ранее в НБУ уточнили, что кредитные каникулы, которые введут банки, будут работать только для того бизнеса, который пострадал от карантина.
Остальные компании, которые не пострадали от карантина и продолжают нормальную работу, и в дальнейшем обслуживать кредиты.
Сами же каникулы предусматривают отсрочку обязательных платежей по кредитам.
Как это будет на практике:
- Нацбанк будет рекомендовать банкам не начислять штрафы, пеню, неустойки и т. п за то, что заемщик вовремя не заплатит по кредиту.
- После окончания карантина банки и бизнес начнут обсуждать, как реструктуризировать долги по кредиту, за который не платили на время карантина.
- Банки обсудят с бизнесом привлечение дополнительного финансирования для восстановления после карантина.
Напомним
- Приватбанк ввел кредитные каникулы для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 года до конца мая.
- Ощадбанк также начал предоставление кредитных каникул клиентам микро- и малого бизнеса для снижения финансовой нагрузки на них в условиях карантина.