Райффайзен Банк Аваль вводит кредитные каникулы для бизнеса

Райффайзен Банк Аваль объявил о начале широкой программы реструктуризации кредитов для клиентов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Фото: mind.ua

Для кого предусмотрены кредитные каникулы

«Кредитные каникулы будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса по самому популярному в банке кредитному продукту „Развитие“, направленному на поддержку и развитие украинского бизнеса.

Кредитные каникулы вводятся для тех категорий бизнеса, которые пострадали из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Льготный период для заемщиков будет действовать в течение трех месяцев.

«Мы, как и ранее, имеем приоритет широчайшую поддержку малого и среднего бизнеса и стараемся быть для них мостиком между сегодняшним кризисом и будущим развитием», — заявил председатель правления банка Александр Писарук.

Кредитные каникулы: что это и как будет действовать

Ранее в НБУ уточнили, что кредитные каникулы, которые введут банки, будут работать только для того бизнеса, который пострадал от карантина.

Остальные компании, которые не пострадали от карантина и продолжают нормальную работу, и в дальнейшем обслуживать кредиты.

Сами же каникулы предусматривают отсрочку обязательных платежей по кредитам.

Как это будет на практике:

Нацбанк будет рекомендовать банкам не начислять штрафы, пеню, неустойки и т. п за то, что заемщик вовремя не заплатит по кредиту.

После окончания карантина банки и бизнес начнут обсуждать, как реструктуризировать долги по кредиту, за который не платили на время карантина.

Банки обсудят с бизнесом привлечение дополнительного финансирования для восстановления после карантина.

Напомним