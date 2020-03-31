Шмыгаль назвал, сколько Украине необходимо погасить долгов

Украине необходимо в текущем году погасить $3,5 млрд внешних долгов в эквиваленте и $5,5 млрд – внутренних. Об этом сообщил в ходе «Свобода слова» на телеканале ICTV премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Украинские новости.

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Долги Украины

По словам Шмыгаля, в этом году мы должны погасить определенное количество обязательств, $3,5 млрд эквивалент внешних обязательств, $5,5 млрд – внутренних обязательств.

«Учитывая вызовы, которые стоят перед нами в связи с пандемией коронавируса, конечно, мы в первую очередь должны направлять деньги на защиту здоровья и жизни наших граждан, а не на погашение внешних долгов. Поэтому без поддержки внешних международных организаций, для того чтобы погасить внешние и внутренние долги, нам придется просто упасть в эту пропасть финансового дефолта . Мы его не хотим и не прогнозируем такого варианта», — сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что утвержденный новый макропрогноз является сбалансированным.

«Он разрабатывался на основании прогноза Минэкономики, Минфина и МВФ », — сказал он.

Сколько и кому

Пик выплаты по государственному долгу Украины приходится на май, июль и сентябрь 2020 года

В мае Украина должна погасить $1 миллиард под гарантии США , в июле — 600 миллионов евро от ЕС , а в сентябре — $1,4 миллиарда по еврооблигациям.

Что подготовил Кабмин

Правительство на заседании 29 марта одобрило обновленный макроэкономический прогноз.

Ключевые параметры нового макроэкономического прогноза