Шмыгаль назвал, сколько Украине необходимо погасить долгов
Украине необходимо в текущем году погасить $3,5 млрд внешних долгов в эквиваленте и $5,5 млрд – внутренних. Об этом сообщил в ходе «Свобода слова» на телеканале ICTV премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Украинские новости.
Долги Украины
По словам Шмыгаля, в этом году мы должны погасить определенное количество обязательств, $3,5 млрд эквивалент внешних обязательств, $5,5 млрд – внутренних обязательств.
«Учитывая вызовы, которые стоят перед нами в связи с пандемией коронавируса, конечно, мы в первую очередь должны направлять деньги на защиту здоровья и жизни наших граждан, а не на погашение внешних долгов. Поэтому без поддержки внешних международных организаций, для того чтобы погасить внешние и внутренние долги, нам придется просто упасть в эту пропасть финансового дефолта. Мы его не хотим и не прогнозируем такого варианта», — сказал премьер.
Шмыгаль добавил, что утвержденный новый макропрогноз является сбалансированным.
«Он разрабатывался на основании прогноза Минэкономики, Минфина и МВФ», — сказал он.
Сколько и кому
- Пик выплаты по государственному долгу Украины приходится на май, июль и сентябрь 2020 года
- В мае Украина должна погасить $1 миллиард под гарантии США, в июле — 600 миллионов евро от ЕС, а в сентябре — $1,4 миллиарда по еврооблигациям.
Что подготовил Кабмин
Правительство на заседании 29 марта одобрило обновленный макроэкономический прогноз.
Ключевые параметры нового макроэкономического прогноза
- номинальный ВВП — 4 трлн гривен (ранее он оценивался в 4,51 трлн грн);
- рост инфляции — 8,7% (с 5,6%);
- среднегодовой курс — 29,5 грн/$ (с 27 грн/$);
- среднемесячная зарплата — 11 тысяч грн (ранее было 12 тысяч);
- уровень безработицы — 9,4% (с 8,1%)