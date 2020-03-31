В НБУ объяснили, для чего в законе нужна компенсация морального ущерба экс-владельцам банков
Экс-владельцы банков, которые были выведены с рынка, не смогут вернуть их в свою собственность, однако смогут претендовать на моральную компенсацию. Об этом в эфире
Что говорят в НБУ
«Дело в том, что возможность возмещения морального ущерба предусмотрена в Конституции Украины, и в случае, если бы такое ограничение допускалось, могла бы идти речь о неконституционности, по крайней мере, части положений законопроекта», — сказал Макарчук.
Он добавил, что когда юристы и эксперты изучали этот вопрос, они пришли к выводу, что «Украина все же не Америка», потому что нет прецедентов возмещения морального ущерба на сотни миллионов гривен.
«Речь идет о небольших суммах по отношению к ущербу как таковому. В районе миллиона гривен, это максимум в тех прецедентах, которые мы могли исследовать», — отметил представитель НБУ.
Сообщается, что сумму возмещения упущенной выгоды и морального ущерба предыдущим владельцам банков будут определять аудиторы большой четверки.
Представитель НБУ подтвердил, что потенциально может идти и о сотнях миллионов гривен, но наверняка сказать сейчас невозможно.
Предыстория
Верховная Рада поддержала в первом чтении закон № 2571-д о банках, который также называют «антиколомойским». «За» соответствующее решение проголосовало 267 народных депутатов.
Почему этот закон важен
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Законопроект о невозврате банков — один из двух ключевых законов, вместе с законом о земле, которые должна принять Украина, чтобы получить помощь от МВФ, размер которой могут увеличить до $8 миллиардов.
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Основной причиной для последнего визита экспертов МВФ в Украину стало согласование позиций по «антиколомойскому» законопроекту.
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МВФ хотел максимум гарантий, что банки не вернутся владельцам, и средства МВФ (косвенно) не попадут в руки олигархов, когда государство заплатит большую компенсацию за незаконную национализацию.
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24 марта правительство зарегистрировало согласованную с МВФ версию проекта закона.
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Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения банка с рынка, могут получить возмещение только в денежной форме.
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При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.