В НБУ объяснили, для чего в законе нужна компенсация морального ущерба экс-владельцам банков

Экс-владельцы банков, которые были выведены с рынка, не смогут вернуть их в свою собственность, однако смогут претендовать на моральную компенсацию. Об этом в эфире hromadske заявил Арсен Макарчук, руководитель Офиса правления Нацбанка.

Что говорят в НБУ

«Дело в том, что возможность возмещения морального ущерба предусмотрена в Конституции Украины, и в случае, если бы такое ограничение допускалось, могла бы идти речь о неконституционности, по крайней мере, части положений законопроекта», — сказал Макарчук.

Он добавил, что когда юристы и эксперты изучали этот вопрос, они пришли к выводу, что «Украина все же не Америка», потому что нет прецедентов возмещения морального ущерба на сотни миллионов гривен.

«Речь идет о небольших суммах по отношению к ущербу как таковому. В районе миллиона гривен, это максимум в тех прецедентах, которые мы могли исследовать», — отметил представитель НБУ.

Сообщается, что сумму возмещения упущенной выгоды и морального ущерба предыдущим владельцам банков будут определять аудиторы большой четверки.

Представитель НБУ подтвердил, что потенциально может идти и о сотнях миллионов гривен, но наверняка сказать сейчас невозможно.

Предыстория

Верховная Рада поддержала в первом чтении закон № 2571-д о банках, который также называют «антиколомойским». «За» соответствующее решение проголосовало 267 народных депутатов.

Почему этот закон важен