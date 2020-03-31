В НБУ объяснили, для чего в законе нужна компенсация морального ущерба экс-владельцам банков

Экс-владельцы банков, которые были выведены с рынка, не смогут вернуть их в свою собственность, однако смогут претендовать на моральную компенсацию. Об этом в эфире hromadske заявил Арсен Макарчук, руководитель Офиса правления Нацбанка.

В НБУ объяснили, для чего в законе нужна компенсация морального ущерба экс-владельцам банков

Что говорят в НБУ

«Дело в том, что возможность возмещения морального ущерба предусмотрена в Конституции Украины, и в случае, если бы такое ограничение допускалось, могла бы идти речь о неконституционности, по крайней мере, части положений законопроекта», — сказал Макарчук.

Он добавил, что когда юристы и эксперты изучали этот вопрос, они пришли к выводу, что «Украина все же не Америка», потому что нет прецедентов возмещения морального ущерба на сотни миллионов гривен.

«Речь идет о небольших суммах по отношению к ущербу как таковому. В районе миллиона гривен, это максимум в тех прецедентах, которые мы могли исследовать», — отметил представитель НБУ.

Сообщается, что сумму возмещения упущенной выгоды и морального ущерба предыдущим владельцам банков будут определять аудиторы большой четверки.

Представитель НБУ подтвердил, что потенциально может идти и о сотнях миллионов гривен, но наверняка сказать сейчас невозможно.

Предыстория

Верховная Рада поддержала в первом чтении закон № 2571-д о банках, который также называют «антиколомойским». «За» соответствующее решение проголосовало 267 народных депутатов.

Почему этот закон важен

  • Законопроект о невозврате банков — один из двух ключевых законов, вместе с законом о земле, которые должна принять Украина, чтобы получить помощь от МВФ, размер которой могут увеличить до $8 миллиардов.

  • Основной причиной для последнего визита экспертов МВФ в Украину стало согласование позиций по «антиколомойскому» законопроекту.

  • МВФ хотел максимум гарантий, что банки не вернутся владельцам, и средства МВФ (косвенно) не попадут в руки олигархов, когда государство заплатит большую компенсацию за незаконную национализацию.

  • 24 марта правительство зарегистрировало согласованную с МВФ версию проекта закона.

  • Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения банка с рынка, могут получить возмещение только в денежной форме.

  • При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
Портовики вставляют палки в колеса украинским рударямПортовики вставляют палки в колеса украинским рударям
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Блок рекламы


Похожие новости
Fitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за коронавирусаFitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за коронавируса
НБУ определил режим работы банков во время карантинаНБУ определил режим работы банков во время карантина
НБУ временно отменит тарифы на межбанковские переводыНБУ временно отменит тарифы на межбанковские переводы
Нацбанк каждую пятницу будет проводить тендеры по рефинансированию банковНацбанк каждую пятницу будет проводить тендеры по рефинансированию банков
Нацбанк приостановил выездные проверки банков и других финучрежденийНацбанк приостановил выездные проверки банков и других финучреждений
Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банковНацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банков
НБУ включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо УкрсоцбанкаНБУ включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо Укрсоцбанка
11 частных банков решили присоединиться к кредитной программе "5-7-9"11 частных банков решили присоединиться к кредитной программе "5-7-9"
НБУ почти вдвое сократил число банков для стресс-тестов в 2020НБУ почти вдвое сократил число банков для стресс-тестов в 2020
НБУ больше 150 раз раскрывал банковскую тайну в 2019 годуНБУ больше 150 раз раскрывал банковскую тайну в 2019 году
Последние новости
Подгружаем последние новости