Заробитчане за год перевели в Украину более $12 миллиардов

Объем частных денежных переводов в Украину в 2019 году по официальным и неформальным каналам составил $12,017 миллиарда, что на 8% больше показателя за предыдущий год. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Заробитчане за год перевели в Украину более $12 миллиардов
Фото: rivnepost.rv.ua

Сколько денег перевели заробитчане

Наибольший объем средств в Украину поступил из Польши – $3,686 миллиарда, РоSSии – $1,234 миллиарда, Чехии – $1,113 миллиарда, США – $984 миллиона, Великобритании – $601 миллион.

Из-за коронавируса объем денежных переводов заробитчан уменьшится на сумму от $500 млн до $1 млрд.

Об этом ранее заявил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

«Поступления валюты в страну будут меньшими. Но в то же время мы видим, что и расходы украинцев на путешествия будут меньшими, а потому и отток валюты, также уменьшатся – на сумму около $1,5 млрд», — отметил Сологуб.

Из каких стран украинцы получали переводы

  • США заняли первое место по объему средств, направленных в Украину через системы переводов — 18% с $2,3 млрд было отправлено именно из США. Меньше — из РоSSии и Польши.
  • Вторым по процентам переведенных денег стал Израиль — из него отправлено 14%. Третье место заняла Италия с показателем 9%.
  • Объем средств, переведенных в Украину за прошлый год, составил почти $12 млрд, из них почти $2,3 млрд было отправлено через системы перевода средств.
  • При этом 45% переведенных денег поступило из других 219 стран.

Напомним

  • За три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $8,74 миллиарда, из которых $2,82 миллиарда составили переводы из Польши.
  • Интерес украинцев к трудовой миграции за границу во второй половине 2019 года значительно снизился. Заинтересованность украинцев в выезде за границу достигла своего пика в марте 2019 года. С тех пор она снизилась на 10,4%.
  • Для сравнения, в 2018 году объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил $11,111 миллиарда.

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