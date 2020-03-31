Заробитчане за год перевели в Украину более $12 миллиардов

Объем частных денежных переводов в Украину в 2019 году по официальным и неформальным каналам составил $12,017 миллиарда, что на 8% больше показателя за предыдущий год. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Фото: rivnepost.rv.ua

Сколько денег перевели заробитчане

Наибольший объем средств в Украину поступил из Польши – $3,686 миллиарда, РоSSии – $1,234 миллиарда, Чехии – $1,113 миллиарда, США – $984 миллиона, Великобритании – $601 миллион.

Из-за коронавируса объем денежных переводов заробитчан уменьшится на сумму от $500 млн до $1 млрд.

Об этом ранее заявил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

«Поступления валюты в страну будут меньшими. Но в то же время мы видим, что и расходы украинцев на путешествия будут меньшими, а потому и отток валюты, также уменьшатся – на сумму около $1,5 млрд», — отметил Сологуб.

Из каких стран украинцы получали переводы

США заняли первое место по объему средств, направленных в Украину через системы переводов — 18% с $2,3 млрд было отправлено именно из США . Меньше — из РоSSии и Польши .

. Меньше — из РоSSии и . Вторым по процентам переведенных денег стал Израиль — из него отправлено 14%. Третье место заняла Италия с показателем 9%.

Объем средств, переведенных в Украину за прошлый год, составил почти $12 млрд, из них почти $2,3 млрд было отправлено через системы перевода средств.

При этом 45% переведенных денег поступило из других 219 стран.

Напомним