РоSSия создала новую нефтяную компанию "Росзарубежнефть"

Компания была зарегистрирована после того, как "Роснефть" объявила о продаже венесуэльских активов, чтобы избежать санкций США.

РоSSия создала новую нефтяную компанию "Росзарубежнефть"
Фото: Интерфакс

РоSSия создала новую нефтяную компанию "Росзарубежнефть" после того, как "Роснефть" объявила о продаже венесуэльских активов, чтобы избежать санкций США.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные госреестра юрлиц РФ.

Согласно реестру, "Росзарубежнефть" была поставлена на учет 28 марта.

Компания зарегистрирована в Москве, ее уставный капитал составляет 322,7 млрд рублей. Она будет заниматься добычей и транспортировкой нефти и нефтяного (попутного) газа.

"Росзарубежнефть" полностью принадлежит Росимуществу. Держателем реестра акционеров новой компании является ООО "Реестр-РН", которое также является держателем реестра акционеров "Роснефти".

Генеральный директор "Росзарубежнефти" - Николай Рыбчук. Его полный тезка - член Совета ветеранов Анголы, бывший военный атташе и представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в этой стране. В Анголе в середине 1980-х служил и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

О продаже "Роснефтью" ее активов в Венесуэле стало известно 28 марта. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев объяснил продажу активов и уход из Венесуэлы желанием добиться снятия санкций, введенных США против дочерних структур "Роснефти".

Напомним, цены на мировом нефтяном рынке начали снижаться в январе, после начала эпидемии коронавируса и последовавшим падением спроса на топливо. Обвал произошел 9 марта после развала сделки ОПЕК и РоSSии. Саудовская Аравия, а позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками от мировой цены. Подробнее читайте в материале LB.ua "РоSSия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили".

30 марта роSSийская нефть Urals подешевела до уровня 1999 года, до 16 долларов за баррель.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
Портовики вставляют палки в колеса украинским рударямПортовики вставляют палки в колеса украинским рударям
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Блок рекламы


Похожие новости
Sony выделит часть своего бизнеса в отдельную компаниюSony выделит часть своего бизнеса в отдельную компанию
Bank of America: РоSSия стала мировым лидером по оттоку капиталов из акцийBank of America: РоSSия стала мировым лидером по оттоку капиталов из акций
Госстат ввел новую методику расчета инфляцииГосстат ввел новую методику расчета инфляции
У IBM сменился гендиректор — компанию возглавил Арвинд КришнаУ IBM сменился гендиректор — компанию возглавил Арвинд Кришна
РоSSия возобновила поставки нефти в БеларусьРоSSия возобновила поставки нефти в Беларусь
Полиция создала 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесомПолиция создала 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом
Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету "Николай Лукаш"Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету "Николай Лукаш"
На новую таможню в бюджете заложено 480 миллионов гривенНа новую таможню в бюджете заложено 480 миллионов гривен
Украина и РоSSия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
РоSSия запустит "Турецкий поток" 8 январяРоSSия запустит "Турецкий поток" 8 января
Последние новости
Подгружаем последние новости