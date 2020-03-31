Украина выплатила МВФ 410 млн долл

Украина выплатила МВФ 410 млн долл

Украина выплатила Международному валютному фонду 409,6 млн долларов по программе расширенного финансирования EFF. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

"Украина выполняет обязательства по внешним платежам. 13 марта был осуществлен платеж в пользу МВФ на сумму в эквиваленте 409,6 млн долларов", - говорится в нем.

Согласно календарю по выплатам на сайте МВФ, Украина выплатила 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования).

Очередной платеж по обязательствам перед МВФ запланирован на конец апреля и начало мая.

Как сообщалось, в текущем году Украина обязана выплатить МВФ 996,102 млн СПЗ (спецправа заимствования).

По курсу НБУ на начало января это составляло порядка 1,4 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский констатирует, что Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины по новой программе до 8 млрд долларов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов – внутренних.



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