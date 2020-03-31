Японская компания JFE Steel выведет из эксплуатации доменную печь

Японская компания JFE Steel выведет из эксплуатации доменную печь

Японская металлургическая компания JFE Steel приняла решение вывести из эксплуатации одну из доменных печей на комбинате East Japan Works в районе Йокогамы. Ее остановка запланирована на начало 2024 г.

Закрытие печи снизит производственные мощности компании на 4 млн т стали в год или на 13%. Вместе с доменной печью компания остановит один из конвертеров на комбинате и стан готовой прокатки.

Как заявил президент JFE Йошихиса Китано, в нынешних условиях ожесточенной конкуренции мощности компании выглядят избыточными. JFE экспортирует до 40% своей продукции, но проигрывает на мировом рынке китайским производителям. Спрос внутри страны тоже сокращается.

По оценкам специалистов компании, закрытие доменной печи позволит снизить затраты и увеличить прибыль на 60 млрд иен (около 545 млн долл.) в год. По итогам 2019/2020 финансового года (апрель/март) JFE прогнозирует убыток на уровне порядка 190 млрд иен (1,76 млрд долл.).

Информационное агентство Nikkei приводит данные, согласно которым порядка 30% мощностей японских металлургических компаний являются избыточными. Ранее о намерении сократить выплавку чугуна и стали на 15% сообщала корпорация Nippon Steel. Вместе с JFE они к 2024 г. выведут из эксплуатации около 20% мощностей по производству стали в стране.

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