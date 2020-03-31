В Китае снизились цены на руду

В Китае снизились цены на руду

Фьючерсы на железную руду в Китае и Сингапуре упали в понедельник 30 марта из-за новых сомнений в том, что масштабные меры стимулирования, введенные во всем мире, являются достаточными для поддержки глобальной экономики, вызванной пандемией коронавируса.

Наиболее активный майский контракт Даляньской товарной биржи на железную руду упал на 3% до 640,50 юаня (90,26 долл.) за тонну, до завершения утренней сессии на 2,8%.

Апрельские контракты на железную руду в апреле на Сингапурской бирже упали на 2,3%.

Пакет экономической помощи США на сумму 2 трлн долл. и огромные планы стимулирования, развернутые в других странах, не смогли ослабить беспокойство по поводу серьезного экономического ущерба из-за продолжительных и интенсивных мер по сдерживанию распространения вируса.

"В условиях, когда мир находится в карантине, цены на сырьевые товары резко упали, а риск-активы также могут оказаться уязвимыми на этой неделе, поскольку вирус продолжает распространяться", - отмечают экономисты ING Пракаш Сакпал и Николас Мапа.

В понедельник центральный банк Китая неожиданно снизил ставку по соглашениям обратного выкупа на 20 базисных пунктов, что стало крупнейшим за последние пять лет, поскольку власти усилили меры по ослаблению давления на экономику, разоренную пандемией.

Опасения по поводу перебоев с поставками железной руды, вызванные блокировками, которые на прошлой неделе помогли поднять спотовые и фьючерсные цены, как представляется, несколько ослабли, так как Rio Tinto заявила, что ее шанхайская команда вернется в офис по мере того, как Китай восстанавливается после пандемии.



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