Польская PGNiG выиграла у роSSийского "Газпрома" суд на $1,5 млрд

Суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с ноября 2014 года.

?Польская PGNiG выиграла у роSSийского
Фото: obozrevatel.com

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у роSSийского газового монополиста "Газпром" арбитраж на $1,5 млрд.

Об этом ссообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Победа PGNiG. Арбитражный трибунал в Стокгольме объявил о снижении цены газа "Газпрома" для PGNiG", - говорится в заявлении польской стороны.

В "Газпроме", однако, пока не подтверждают оценку размера компенсации. В компании заявили, что в понедельник, 30 марта, "Газпром экспорт" только получил решение Арбитражного трибунала в Стокгольме по данному делу.

"В настоящее время мы изучаем данное решение. Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно", - говорится в комментарии.

Суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с ноября 2014 года. По оценке PGNiG, теперь она получит компенсацию переплаты от "Газпрома" с ноября 2014 по февраль 2020 года в размере $1,5 млрд. Суд сделал возможной более прямую связь ценовой формулы с ценами на газ на европейских рынках, что приведет к существенному улучшению условий коммерческой деятельности.

PGNiG инициировала разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

Напомним, PGNiG планирует совместно с украинской "ЭРУ Трейдинг" добывать газ во Львовской области.

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