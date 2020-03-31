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2020-03-31
Нацбанк укрепил официальный курс гривни
Национальный банк установил на вторник, 31 марта, курс гривни на уровне 28,0615 грн/долл., укрепив его на 12 копеек после снижения по итогам предыдущего торгового дня.
Об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.
В то же время по отношению к европейской валюте гривня опустилась до 30,96 грн за евро.
В понедельник Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке.
МинПром по материалам Бизнес Цензор