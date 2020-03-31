Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Национальный банк установил на вторник, 31 марта, курс гривни на уровне 28,0615 грн/долл., укрепив его на 12 копеек после снижения по итогам предыдущего торгового дня.



Об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.



В то же время по отношению к европейской валюте гривня опустилась до 30,96 грн за евро.



В понедельник Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке.

