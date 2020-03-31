Кабмин хочет лишить Мининфраструктуры 1 млрд грн

Кабмин хочет лишить Мининфраструктуры 1 млрд грн

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий уменьшение финансирования Министерства инфраструктуры Украины на 2020 год с 4,954 млрд грн до 3,915 млрд грн.

Документ зарегистрирован 29 марта 2020 года под №3279 на сайте Верховной Рады Украины.

В законопроекте правительство предлагает сократить финансирование по следующим направлениям: аппарат Мининфраструктуры - с 249,4 млн грн до 170,1 млн грн; обеспечение эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов - с 116,3 млн грн до 39 млн грн; Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины - с 4,178 млрд грн до 3,2 млрд грн; Государственная служба морского и речного транспорта Украины - с 52 млн грн до 51,8 млн грн, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте - с 129,3 млн грн до 128,5 млн грн; Государственное агентство автомобильных дорог Украины - с 44,7 млн грн до 44,5 млн грн.

В частности, на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" правительство предлагает выделить 100 млн грн, а не 1 млрд грн, как было предусмотрено на этот год. А финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами планируют сократить с 3,167 млрд грн до 3,108 млрд грн.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
В США из-за пандемии возник дефицит золотаВ США из-за пандемии возник дефицит золота
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин хочет уменьшить расходы на субсидии и льготы на 8,2 млрд грнКабмин хочет уменьшить расходы на субсидии и льготы на 8,2 млрд грн
Госсудебная администрация заявляет о нехватке почти 5,5 млрд грн в судебной системеГоссудебная администрация заявляет о нехватке почти 5,5 млрд грн в судебной системе
Почти за 21 млн бюджетных гривен отремонтируют одно из помещений КабминаПочти за 21 млн бюджетных гривен отремонтируют одно из помещений Кабмина
Кабмин ухудшил прогноз макропоказателей на 2020 годКабмин ухудшил прогноз макропоказателей на 2020 год
Кабмин подготовил обновленные поправки в госбюджет с ростом дефицита в три разаКабмин подготовил обновленные поправки в госбюджет с ростом дефицита в три раза
Кабмин предупредил украинцев о рисках неуплаты за ЖКУКабмин предупредил украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ
Суд разрешил Укрнафте не выплачивать государству 2,9 млрд грнСуд разрешил Укрнафте не выплачивать государству 2,9 млрд грн
Нардеп: Кабмин предложил поправки в бюджет с ростом дефицита на 200 млрд гривенНардеп: Кабмин предложил поправки в бюджет с ростом дефицита на 200 млрд гривен
Кабмин разрешил возобновить работу зоомагазинов и магазинов семянКабмин разрешил возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян
Кабмин поддержал субсидии для граждан, уволенных с работы во время карантинаКабмин поддержал субсидии для граждан, уволенных с работы во время карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости