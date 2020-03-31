В Украине упал спрос на бензин и дизтопливо

46,4% опрошенных респондентов сократили или вовсе прекратили заправлять личные автомобили из-за введенного в стране карантина. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании Factum Group, выполненного на заказ "Консалтинговой группы А-95", пишет enkorr .



В исследовании приняло участие 400 респондентов. Опрос проводился в городах с населением свыше 50 тыс. человек по всей Украине.



8,3% опрошенных после введения карантина вовсе перестали покупать топливо, 26,4% — вдвое или более сократили потребление, еще 11,7% — уменьшили его примерно на треть.



53,6% опрошенных респондентов ответили, что карантинные меры никак не повлияли на объем покупаемого на АЗС топлива.



Также Factum Group провела исследование настроений владельцев автомобилей в случае наступления экономического кризиса — когда доходы сократятся или топливо подорожает.



42,8% опрошенных ответили, что в таком случае снизят потребление топлива и только 17% ответили, что это не повлияет на частоту и объем заправки их автомобиля.

