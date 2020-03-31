Кличко анонсировал появление в коммунальных аптеках столицы медицинских масок (видео)

Кличко анонсировал появление в коммунальных аптеках столицы медицинских масок (видео)

Сегодня, 30 марта, в киевские аптеки коммунальной сети “Фармация” должна поступить первая партия защитных марлевых масок. Размер первой партии, как запланировано, составит 25 тыс. масок.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Сегодня в аптеки коммунальной сети “Фармация” поступит первая партия – 25 тыс. защитных марлевых масок, изготовление которых мы заказали у украинских производителей. Их продолжают шить. Ожидаем еще 75 тыс. таких масок. Также ожидаем поставку медицинских масок, которые город заказал за рубежом”, – сообщил Виталий Кличко (на фото) во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

Мэр Киева отметил, что в опорные больницы и другие медучреждения столицы вчера было передано более тысячи костюмов индивидуальной защиты медиков. 

Кличко также отрицает, что Киев закупил некачественные тесты на коронавирус, от которых отказалась Испания. Мэр Киева отметил, что Испания отказалась от тестов на антиген, в то время как столица закупила тесты на антитела, сертифицированные в Украине.

Кроме того, городские власти закупили и установили оборудование для ПЦР – другого вида тестирования, который позволяет исследовать материал слизистой оболочки пациента. Сейчас Киев ожидает новую партию такого оборудования.

Напомним, сегодня, 30 марта, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) открыло дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и области из-за значительного подорожания медицинских масок.

Фото: KV


Александр Кравченко, КиевВласть

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