В 2019 году ПФК сократил объем переработки руды

В 2019 году Побужский ферроникелевый комбинат снизил объем переработки руды по сравнению с предыдущим годом на 5,4%, до 1,353 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Как говорится в сообщении, данный объем переработанной руды соответствует 74,4 тыс. тонн ферроникеля из рудного сырья (96,7% к прошлому году) или 14,2 тыс. тонн никеля (89,8% к прошлому году).



Основной причиной уменьшения объемов производства на предприятии называют работу на пониженных мощностях в период устранения последствий сбоев работы оборудования при разогреве рудно-термической печи №1 после капремонта и доработке режима работы печи по технологии низкого восстановления железа. Так, продолжительность ремонта с учетом скачивания и разогрева рудно-термической печи составляет 51 сутки, а трубчатой вращающейся печи - 48 суток.



Как сообщается, на IV квартал текущего года предприятием запланированы длительные капитальные ремонты основного технологического оборудования: рудно-термической печи №2 и трубчатой вращающейся печи №3. Продолжительность ремонтов печей, с учетом скачивания и разогрева - 92 суток и 67 суток соответственно. "Они приведут к некоторому снижению мощностей и объемов производства, но в дальнейшем позволят поднять производительность и улучшить финансовый результат", - говорится в сообщении.



Планируемый объем переработанной руды на 2020 год составляет 1,335 млн онн, ферроникеля - 70,6 тыс. тонн, никеля - 15,1 тыс. тонн.



Вместе с тем пресс-служба ПФК отмечает, что по итогам 2019 года, предприятие вышло на положительный финансовый результат, получив 67,5 млн грн прибыли.



За указанный отчетный период комбинат заплатил в государственный бюджет налоги на сумму 105,4 млн грн (116,8% к прошлому году). Из них 53,2 млн грн - единый социальный взнос (116,2% к прошлому году) и 42,6 млн грн - налоги от заработной платы (115,7% к прошлому году).



Уровень средней заработной платы на предприятии в 2019 году составил 10 654 грн. С января 2020 заработная плата увеличилась еще на 10%.



Также сообщается, что в 2019 году на капитальные ремонты основного технологического оборудования было потрачено 82,5 млн грн рн. Запланированная стоимость капитальных ремонтов основного технологического оборудования в 2020 году составляет 167,1 млн грн.



Инвестиции в поддержку производственного потенциала (приобретение оборудования, техники, строительство, прочее) в 2019 году составили 43,2 млн грн. В программы по охране окружающей среды было инвестировано 1,8 млн грн.

