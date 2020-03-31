Forbes объявил о перезапуске журнала в Украине

Компания Forbes Inc нашла нового издателя для своего журнала в Украине.

Об этом говорится на сайте издания.

Им станет общество с ограниченной ответственностью "Уяви!", конечным бенефициаром которого являются Владимир Федорин (главный редактор предыдущей версии "Forbes Украина") и белорусский бизнесмен Артур Гранц.

Первый номер обновленного журнала "Forbes Украина" выйдет весной. Печатная версия будет выходить 10 раз в год на украинском и русском языках, а в интернете он появится во второй половине 2020 года.

Федорин, комментируя перезапуск журнала, сообщил, что рад вернуться к работе с Forbes, а Гранц подчеркнул, что горд начать такое сотрудничество.

Артур Гранц - совладелец сети магазинов дьюти-фри "БФ Груп". Это друг народного депутата Андрея Иванчука.

Напомним, что франшизой на издание журнала Forbes раньше владела комапния UMH, которую основал Борис Ложкин. Он купил лицензию в 2010 году. В 2013 году UMH перешел в собственность олигарха Сергея Курченко, а часть редакции Forbes уволилась.

Через несколько лет компания запретила UMH использовать бренд Forbes.

Последний номер украинского журнала вышел в январе 2017 года.