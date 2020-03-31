Forbes объявил о перезапуске журнала в Украине

Инвестором стал владелец магазинов "дьюти фри" Артур Гранц.

Forbes объявил о перезапуске журнала в Украине

Компания Forbes Inc нашла нового издателя для своего журнала в Украине.

Об этом говорится на сайте издания.

Им станет общество с ограниченной ответственностью "Уяви!", конечным бенефициаром которого являются Владимир Федорин (главный редактор предыдущей версии "Forbes Украина") и белорусский бизнесмен Артур Гранц.

Первый номер обновленного журнала "Forbes Украина" выйдет весной. Печатная версия будет выходить 10 раз в год на украинском и русском языках, а в интернете он появится во второй половине 2020 года.

Федорин, комментируя перезапуск журнала, сообщил, что рад вернуться к работе с Forbes, а Гранц подчеркнул, что горд начать такое сотрудничество.

Артур Гранц - совладелец сети магазинов дьюти-фри "БФ Груп". Это друг народного депутата Андрея Иванчука.

Напомним, что франшизой на издание журнала Forbes раньше владела комапния UMH, которую основал Борис Ложкин. Он купил лицензию в 2010 году. В 2013 году UMH перешел в собственность олигарха Сергея Курченко, а часть редакции Forbes уволилась.

Через несколько лет компания запретила UMH использовать бренд Forbes.

Последний номер украинского журнала вышел в январе 2017 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
В США из-за пандемии возник дефицит золотаВ США из-за пандемии возник дефицит золота
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусомЕС выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом
ФГИ объявил о приостановке большой приватизацииФГИ объявил о приостановке большой приватизации
Запасы угля в Украине выше прошлогодних в 1,5 разаЗапасы угля в Украине выше прошлогодних в 1,5 раза
В Украине уменьшилось использование угля, газа и бензинаВ Украине уменьшилось использование угля, газа и бензина
В Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривенВ Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривен
ЕИБ планирует предоставить Украине 40 млн евро займаЕИБ планирует предоставить Украине 40 млн евро займа
Падение промпроизводства в Украине в феврале-2020 замедлилось до 1,5% – ГосстатПадение промпроизводства в Украине в феврале-2020 замедлилось до 1,5% – Госстат
Цена на газ в Украине резко упала: известны новые цифрыЦена на газ в Украине резко упала: известны новые цифры
Урожай зерновых в Украине снизится на 10% - прогнозУрожай зерновых в Украине снизится на 10% - прогноз
Пенсии в Украине повысят на 500 грн гражданам старше 80 летПенсии в Украине повысят на 500 грн гражданам старше 80 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости