НБУ передал банкам 180 млн долл.

НБУ передал банкам 180 млн долл.

Национальный банк Украины провел операцию по обмену наличного доллара на безналичный - банкам передали 180 млн долл. наличными. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что в операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков, в которых хранится почти весь объем валютных вложений населения.

"В ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютными наличными и удовлетворить отложенный спрос клиентов. На этой неделе планируем еще одну операцию по обмену наличного доллара, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением вследствие коронавируса. Скоро проблема должна быть решена. В то же время, как и раньше, советуем гражданам покупать и продавать валюту не в обменниках, а в онлайн-приложениях банков. Это современно и безопасно", - говорится в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что первую такую ??операцию с долларами провели на прошлой неделе на 130 млн долл.


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