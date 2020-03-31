РоSSийская нефть подешевела до уровня 1999 года

Баррель Urals продают по 16 долларов.

РоSSийская нефть подешевела до уровня 1999 года
Фото: twitter.com/NaftogazUkraine

РоSSийская нефть подешевела до уровня 1999 года, заявило в понедельник агентство Argus Media.

Стоимость сорта Urals для Северо-Западной Европы в конце прошлой недели опустилась до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам). Это самый низкий уровень с июня 1999 года, так дешеве роSSийская нефть в этом веке еще не стоила.

Снижение цен связано с информацией об увеличении отгрузок из роSSийских портов. В апреле они вырастут почти на 13% по сравнению с мартом, так в РоSSии начинается сезон ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, а сделка ОПЕК+, ограничивавшая добычу, прекращает существование.

"Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко сократился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ лишь усугубило ситуацию", - сообщило агентство.

Напомним, цены на мировом нефтяном рынке начали снижаться в январе, после начала эпидемии коронавируса и последовавшим падением спроса на топливо. Обвал произошел 9 марта после развала сделки ОПЕК и РоSSии. Саудовская Аравия, а позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками от мировой цены. 

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