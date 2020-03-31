В апреле Беларусь продолжит получать нефть через Украину

В апреле Беларусь продолжит получать нефть через Украину

"Нафтогаз Украины" согласовал подписание очередного дополнительного соглашения к договору транспортировки нефти между АО "Укртранснафта" и 100% британской дочерней структурой Белорусской нефтяной компании - BNK (UK) Limited - стоимостью до 100 млн грн. Об этом сообщает enkorr.

В апреле в порт "Южный" ожидается прибытие как минимум одного танкера сырой нефти, сообщил enkorr источник в "Укртранснафте".

В марте терминал принял три танкера общим объемом 250 тыс. тонн, которые по системе нефтепроводов "Одесса-Броды- Мозырь" направлены на Мозырский НПЗ (Гомельская область). Сырье было поставлено компанией SOCAR: по одному танкеру было отгружено из портов Кейхан (Турция), НовороSSийск (РоSSия) и Супса (Грузия).

Контракт на транспортировку нефти между "Укртранснафтой" и BNK (UK) Limited заключен 2 марта 2020 года. В начале марта были подписаны два допсоглашения, которыми стоимость услуг ограничивалась 80 млн грн.


МинПром по материалам enkorr

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