АМКУ открыл дело из-за подорожания медицинских масок в Киеве

"С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые в 10 раз превышали их стоимость в начале марта".

?АМКУ открыл дело из-за подорожания медицинских масок в Киеве
Фото: korrespondent

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей столицчы, в связи с ростом цен на во время вспышки коронавируса.

Об этом сообщил глава областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в фейсбуке.

По его словам, жалобы на подорожание медицинских масок поступают с начала марта. При этом он уточнил, что по состоянию на конец марта одноразовые маски в аптеках Киева стоят от 24-30 грн за штуку.

Хмельницкий добавил, что маски из аптек начали исчезать еще до выявления первых больных коронавирусом в Украине.

"С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали их стоимость в начале марта", - подчеркнул он.

В Киеве вооруженные люди, представившись сотрудниками СБУ, отобрали у бизнесменов 100 тыс. медицинских масок

Хмельницкий также отметил, что в АМКУ считают, что рост цен во всех сетях имеет все признаки согласованных антиконкурентных действий.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет открыл дело из-за подорожания продуктов в Киеве.

Министерство здравоохранения ранее неоднократно заявляло, что маски не защищают от коронавируса и призывало их массово не скупать. Но после введения карантина во многих местах, например, в общественном транспорте Киева, ношение масок стало обязательным.

В Таможенной службе уже заявили, что медицинские маски стали популярнее среди контрабандистов, чем сигареты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
В США из-за пандемии возник дефицит золотаВ США из-за пандемии возник дефицит золота
Блок рекламы


Похожие новости
Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за экспорт медицинских товаровРада поддержала законопроект об уголовной ответственности за экспорт медицинских товаров
В Киеве отопление могут отключить уже в конце этой недели, - КличкоВ Киеве отопление могут отключить уже в конце этой недели, - Кличко
За 2019 год количество безработных в Киеве снизилось на 5,2%За 2019 год количество безработных в Киеве снизилось на 5,2%
SSAB не будет выплачивать дивиденды из-за коронавирусаSSAB не будет выплачивать дивиденды из-за коронавируса
Курс валют в Киеве: 30 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 30 марта 2020 года
В США из-за пандемии возник дефицит золотаВ США из-за пандемии возник дефицит золота
Samsung ограничивает рост зарплат сотрудников из-за коронавирусаSamsung ограничивает рост зарплат сотрудников из-за коронавируса
В Киеве задержали подозреваемых в краже 700 000 гривен из почтового отделенияВ Киеве задержали подозреваемых в краже 700 000 гривен из почтового отделения
Диспетчер ограничил выработку АЭС на 900 МВт из-за низкого потребления и роста зеленой генерацииДиспетчер ограничил выработку АЭС на 900 МВт из-за низкого потребления и роста зеленой генерации
АМКУ поручил Минэкоэнерго защитить критические предприятия от отключения электричестваАМКУ поручил Минэкоэнерго защитить критические предприятия от отключения электричества
Последние новости
Подгружаем последние новости